Есть на юге Сибири земля… Документальный фильм (1976)
Рассказ о древнем искусстве и народном творчестве Хакасской автономной области. В фильме использованы материалы археологических экспедиций АН СССР, Государственного исторического музея, Государственного Эрмитажа, Минусинского и Абаканского музеев.
Новосибирсктелефильм 1976
Автор сценария – Юрий Малашин
Режиссер – Юрий Малашин
Оператор – Борис Травкин
Оператор – Б. Ильин
#ДокументальныйФильм #хакасия #абакан
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