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Есть на юге Сибири земля… Документальный фильм (1976)

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Рассказ о древнем искусстве и народном творчестве Хакасской автономной области. В фильме использованы материалы археологических экспедиций АН СССР, Государственного исторического музея, Государственного Эрмитажа, Минусинского и Абаканского музеев.

Новосибирсктелефильм 1976
Автор сценария – Юрий Малашин
Режиссер – Юрий Малашин
Оператор – Борис Травкин
Оператор – Б. Ильин

#ДокументальныйФильм #хакасия #абакан

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G4bhBYs-FEA
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