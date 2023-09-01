Заменить нельзя оставить. США попали в Урановую Зависимость от России
Белый дом признал зависимость США от Ядерного Топлива из России . США резко увеличили закупки ядерного топлива у России. У Америки не получается отказаться от российского урана. Геоэнергетика Инфо. Западные страны полностью зависят ядерного топлива из России. США попали в Зависимость от Ядерного Топлива из России. Россия до сих пор продает ядерное топливо десяткам атомных станций в США, Европе и Азии. США платят российской атомной корпорации миллиарды долларов. США продолжают зависеть от российского ядерного топлива. Примерно треть обогащенного урана Вашингтон импортирует из России, несмотря на его стремление разорвать все экономические связи с Москвой из-за конфликта на Украине. Атомные компании предпочитают дешевый обогащенный уран из России. Эта геополитическая дилемма обострилась из-за перемены климата, которая подчеркнула необходимость чистой энергии. Почему США и Европа все еще покупают российское ядерное топливо?
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