Ядерная физика от Бориса Марцинкевича
Вторая передача ядерного цикла. Если «есть бета-минус распад, то должен быть и бета-плюс распад. Есть и такое чудо, свидетельство сумасшествия теперь уже протона. Устает он от жизни такой: кулоновская сила отталкивания толкается, сильное взаимодействие куда-то тянет, еще и электроны эти, как дети малые. Отпуск где?! И протон объявляет забастовку, превращаясь в нейтрон. Ядро атома после такого дела аккуратно пересчитывает свой заряд и понимает, что только что потеряло один свой плюс, в результате общий заряд стал отрицательным. Безобразие — нарушен закон сохранения заряда! Для того, чтобы безобразие не нарушать, одновременно с новым протоном рождается частица с положительным зарядом в плюс единицу — анти электрон, он же — позитрон. Да, это она — та самая антиматерия, которая при первой же возможности аннигилирует с частицей материи.»… Рассказывает Борис Марцинкевич.
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