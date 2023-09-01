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Ядерная физика от Бориса Марцинкевича

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Вторая передача ядерного цикла. Если «есть бета-минус распад, то должен быть и бета-плюс распад. Есть и такое чудо, свидетельство сумасшествия теперь уже протона. Устает он от жизни такой: кулоновская сила отталкивания толкается, сильное взаимодействие куда-то тянет, еще и электроны эти, как дети малые. Отпуск где?! И протон объявляет забастовку, превращаясь в нейтрон. Ядро атома после такого дела аккуратно пересчитывает свой заряд и понимает, что только что потеряло один свой плюс, в результате общий заряд стал отрицательным. Безобразие — нарушен закон сохранения заряда! Для того, чтобы безобразие не нарушать, одновременно с новым протоном рождается частица с положительным зарядом в плюс единицу — анти электрон, он же — позитрон. Да, это она — та самая антиматерия, которая при первой же возможности аннигилирует с частицей материи.»… Рассказывает Борис Марцинкевич.

Ссылка на «Ядерная физика в интернете» – http://nuclphys.sinp.msu.ru/

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#БорисМарцинкевич #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qhpvA8SCcmo
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