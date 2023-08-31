Рост цен на топливо, госрегулирование, Saudi Aramco под ударом
Рост цен на топливо, дефицит бензина на заправках, обращение грузоперевозчиков о введении госрегулирования цен на дизель и расследование ООН деятельности Saudi Aramco в части её негативного влияния на климат обсуждают заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев, главный редактор портала «Нефть и капитал» Владимир Бобылёв, председатель экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич.
Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point
#БорисМарцинкевич #ВладимирБобылёв #ТочкаСборки