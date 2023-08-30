БРИКС стал больше и сильнее, или Зачем группе ближневосточный квартет стран
Завершился саммит БРИКС в ЮАР, в ходе которого организация удвоила количество членов. Какую роль в организации должна сыграть аравийская нефть, иранский газ, финансовый хаб в ОАЭ, гидроресурсы Эфиопии, аграрный комплекс Аргентины, как через Египет БРИКС стал контролировать львиную долю морских перевозок грузов, когда в организации ждать Венесуэлу и как навести порядок в Банке БРИКС говорят Председатель Экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров
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