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БРИКС стал больше и сильнее, или Зачем группе ближневосточный квартет стран

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Завершился саммит БРИКС в ЮАР, в ходе которого организация удвоила количество членов. Какую роль в организации должна сыграть аравийская нефть, иранский газ, финансовый хаб в ОАЭ, гидроресурсы Эфиопии, аграрный комплекс Аргентины, как через Египет БРИКС стал контролировать львиную долю морских перевозок грузов, когда в организации ждать Венесуэлу и как навести порядок в Банке БРИКС говорят Председатель Экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#БорисМарцинкевич #РусланСафаров #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oP5T71EL8G8
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