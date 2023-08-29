Газовый приговор: Прибалтику окончательно переводят на СПГ
Прибалтика стремятся резко перейти на сжиженный природный газ, чтобы избежать газовой зависимости от России. Геоэнергетика Инфо. Литва, Латвия и Эстония полностью зависят от поставок газа и электроэнергии из России. Страны Балтии строят СПГ терминалы, которые позволят отказаться от импорта российского газа. План создания СПГ терминала в Латвии предполагает, что он разместится возле Саулкрасты.
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