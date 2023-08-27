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В России началось проектирование крупнейшего в мире научного судна

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В России началось проектирование крупнейшего в мире научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» проекта 23680. Это отличная новость, которая не состоялась бы без опыта, полученного в ходе строительства уникальной ледостойкой платформы «Северный полюс», атомных ледоколов и других кораблей. О том как возрождается отечественный научно-исследовательский флот, почему его опасаются наши враги, а также, как обычно, о новом спасении недели расскажем сразу после краткой сводки позитивных новостей.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dFlNDbmU7Hw
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