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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 26 августа 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю.

▫️ За сутки отражены пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Райгородка и Новоегоровка Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника на Купянском направлении составили до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также две гаубицы Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ За сутки на Запорожском направлении уничтожено до 115-ти украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника на Донецком направлении составили до 225-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

▫️ Также в районе населенного пункта Нетайлово Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Дибровка Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также две гаубицы Д-30.


▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 200 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства, а также две гаубицы Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника в 139-ти районах.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

▫️ В районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничижена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Волчеяровка, Приволье, Житловка Луганской Народной Республики, Василевка, Кирилловка, Яковлевка Донецкой Народной Республики, Ильченково и Тарасовка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 464 самолета, 246 вертолетов, 6122 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11513 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 12441 единица специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/29819
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