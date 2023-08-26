Магнитка-70. Документальный фильм (1970)
О выплавке на Магнитогорском металлургическом комбинате 200-миллионной тонны стали 15 августа 1970 года.
Челябинская студия ТВ 1970
Автор сценария – Леонид Оболенский
Автор сценария – Р. Эйленкриг
Режиссер – Р. Эйленкриг
Оператор – Г. Кононов
Оператор – А. Трегубов
#ДокументальныйФильм #Магнитка70 #МагнитогорскийМеталлургическийКомбинат
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