Атомный крах Британии: Энергобезопасность Англии висит на волоске
Атомный крах Британии: Энергобезопасность Англии висит на волоске. Геоэнергетика Инфо. Из-за конфликта на Украине британцы впервые рассматривают ядерную энергетику в положительном свете как возможность поддержания энергетической безопасности страны. При этом многие крупные ядерные проекты, в которых принимают участие китайские инвесторы, погрязли в спорах о финансировании. Правительство Великобритании привержено развитию атомной энергетики в качестве ключевого источника энергии, но опасается китайских инвестиций из соображений национальной безопасности.
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