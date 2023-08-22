Основная роль России – предотвращение сценария «золотого миллиарда»
В передаче приняли участие:
Михайлов Анатолий Феликсович, помощник президента Экспертного совета высшего уровня БРИКС;
Острецов Игорь Николаевич д.т.н. физик ядерщик автор Релятивистской ядерной технологии позволяющей решить энергетическую проблему человечества и утилизировать ядерные отходы;
Клюев Александр Васильевич, авиационный врач, к.м.н. автор Релятивистской концепции сверх сознательной психической деятельности и теории сознательной эволюции человека;
Моисеев Вячеслав Иванович – доктор философских наук, профессор;
Теслина Анастасия Сергеевна – эксперт Движения “Русская мечта” из ЛНР;
Сальков Владимир Витальевич – эксперт Движения ” Русская мечта ” из ЛНР.
Ведущий – секретарь движения «Русская мечта» Димитрий Сагал.
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