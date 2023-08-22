Изменение судьбы и привычек. Парамханса Йогананда
Великий Мастер (автор мирового бестселлера “Автобиография Йога”) рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.
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Как Пример что,Постоянное Поддержание Некоего Информационного Поля Ввиде Появляющихся каждое Столетие Учителей Для Желающих Вырваться из”маразма” Поисходяшего но,По Факту Установленной Среды Поиска Даёт Понять! Что,
Придет Время! И Вас Перевернет!
Когда ,Не Известно……
Примеров Много!