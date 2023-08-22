Главная » Видео, Мировоззрение, Путь к пробуждению, Творчество

Изменение судьбы и привычек. Парамханса Йогананда

0 1

Великий Мастер (автор мирового бестселлера “Автобиография Йога”) рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Наш канал в телеграм https://t.me/reality_yoga_ru
присоединяйтесь;)

О том как начать обучение Крия йоге здесь – https://reality-yoga.ru/obychenie/

Много другой важной информации о жизни и счастье на сайте http://reality-yoga.ru/

Узнать о том, как поддержать данный проект можно здесь http://reality-yoga.ru/podderzhite-proekt/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ID14jGqzAxE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Самопрограммирование-4: Возможность изменения. Воспитание-самовоспитание
Идеалы и Цели: Судьба и “Золотой Ключик” методологии
Паранормальное или... пока непознанное?!!
Человек - не Игнорирующий ГОСПОДИНА и Господина Йешуа! К душе Твоей Обращение Это. (Начало) (Это не религия и не философия)
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru