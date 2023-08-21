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Интеграция энергосистем и системные аварии электросетей Казахстана и России

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Системные сбои в энергетике России и Казахстана есть, а системного подхода к их купированию нет. Хватит ли аварий в электросетях, чтобы осмыслить необходимость перемен? Проблему интеграции энергосистем России и Казахстана, передовые решения на рынке электроэнергетики обсуждают профессор МЭИ Евгений Гашо, казахстанский эксперт Пётр Своик и энергетик Борис Марцинкевич.

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#ПетрСвоик #БорисМарцинкевич #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0Q3HSK072m8
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