Интеграция энергосистем и системные аварии электросетей Казахстана и России
Системные сбои в энергетике России и Казахстана есть, а системного подхода к их купированию нет. Хватит ли аварий в электросетях, чтобы осмыслить необходимость перемен? Проблему интеграции энергосистем России и Казахстана, передовые решения на рынке электроэнергетики обсуждают профессор МЭИ Евгений Гашо, казахстанский эксперт Пётр Своик и энергетик Борис Марцинкевич.
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