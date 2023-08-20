1959. Советский Союз на снимках на снимках Харрисона Формана
Это снимки, которые в коллекции не приписаны ни к одному разделу. Подписи доставляют, а на мой взгляд, большинство снимков из Средней Азии
01. Примитивный транспорт в сельской местности, Украина
02. Группа татарок
03. Молдавские женщины и ребенок
04. Башкирия. Пастух
05. Пастух на Кавказе
06. Пастух, стоящий на склоне холма
07. Пейзаж
08. Колхозница из Белоруссии
09. Трактор, перевозящий собранное зерно на ферме
10. Трактора в колхозе
11. Женщина возделывает землю
12. Винодел осматривает винные бочки
13. Рабочие на заводе
14. На рынке
15. Женщина-химик, работающая в лаборатории
16. Мужчина получает медицинские услуги
17. Праздник, Грузия
18. Вид с воздуха на Каспийское море
19. Скалистые утесы.
20. Стеллаж с журналами
21. Спортивный директор Элеонора Игнатович