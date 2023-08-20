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1959. Советский Союз на снимках на снимках Харрисона Формана

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Это снимки, которые в коллекции не приписаны ни к одному разделу. Подписи доставляют, а на мой взгляд, большинство снимков из Средней Азии

01. Примитивный транспорт в сельской местности, Украина.jpg
01. Примитивный транспорт в сельской местности, Украина

02. Группа татарок.jpg
02. Группа татарок

03. Молдавские женщины и ребенок.jpg
03. Молдавские женщины и ребенок

04. Башкирия. Пастух.jpg
04. Башкирия. Пастух

05. Пастух на Кавказе.jpg
05. Пастух на Кавказе

06. Пастух, стоящий на склоне холма.jpg
06. Пастух, стоящий на склоне холма

07. Пейзаж.jpg
07. Пейзаж

08. Колхозница из Белоруссии.jpg
08. Колхозница из Белоруссии

09. Трактор, перевозящий собранное зерно на ферме.jpg
09. Трактор, перевозящий собранное зерно на ферме

10. Трактора в колхозе.jpg
10. Трактора в колхозе

11. Женщина возделывает землю.jpg
11. Женщина возделывает землю

12. Винодел осматривает винные бочки.jpg
12. Винодел осматривает винные бочки

13. Рабочие на заводе.jpg
13. Рабочие на заводе

14. На рынке.jpg
14. На рынке

15. Женщина-химик, работающая в лаборатории.jpg
15. Женщина-химик, работающая в лаборатории

16. Мужчина получает медицинские услуги.jpg
16. Мужчина получает медицинские услуги

17. Праздник, Грузия.jpg
17. Праздник, Грузия

18. Вид с воздуха на Каспийское море.jpg
18. Вид с воздуха на Каспийское море

19. Скалистые утесы.jpg
19. Скалистые утесы.

20. Стеллаж с журналами.jpg
20. Стеллаж с журналами

21. Спортивный директор Элеонора Игнатович.jpg
21. Спортивный директор Элеонора Игнатович
Источник: https://humus.livejournal.com/9172519.html
Метки: история, Россия, фото
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