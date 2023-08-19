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Тайна замка Лакиер или кто и почему так строили

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Давайте разберемся кто, когда, зачем и почему строил засыпанные подвальные этажи по всей планете.
В этом фильме мы поговорим о засыпанных городах, о том, как, когда и почему происходило засыпание. Почему так строили. И не просто поговорим но и сделаем определенные выводы. В ролике сразу 4 разных истории, объединённых одной темой. Причем с разных ракурсов. И первый сюжет, самый длинный, будет о клане Лакиер. Незнакомая фамилия?? тогда вам будет вдвойне интересно узнать их историю и как она связана с древними императорскими родами и засыпанными зданиями…

А заодно узнаем зачем в Таганрог тайно переезжали потомки величайших императорских родов планеты.
Что они знали и засыпании глиной и песком? И как с этим боролись, или борятся до сих пор?

Плейлист о Таинственном городе и Александре Македонском: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYkPkGGOMHakBVkGAC1vgbOmMknMq8JUp


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00:00 Интро
01:34 Введение
02:06 История первая. Лакиеры
43:29 История вторая. Обрушение
53:57 История третья. Москва.Центр
59:18 История четвертая. Так строили
01:07:24 Титры





#эпоханедоверия #засыпанныегорода #династии #катастрофы #такстроили
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YRxROf6GOmA
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