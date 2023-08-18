Пакистан вне игры, нефть дорожает, взрыв в Махачкале
Главный редактор портала «Нефть и капитал» Владимир Бобылёв, заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации “Надежный партнер” Дмитрий Гусев и энергетик Борис Марцинкевич обсуждают отказ Пакистана от российской нефти в связи с плохим качеством, взрыв АГЗС в Махачкале, рост цен на нефтепродукты на бирже и проблему с транспортировкой по сети РЖД.
00:00 Вступление
00:40 «У Пакистана из нефти Urals получается меньше бензина, чем он хотел»
05:20 Почему происходит рост цены на нефть
13:18 Про привлекательность европейского рынка
15:00 На чем ездят турки
18:00 Ситуация на бирже нефтепродуктов
26:00 Про транспортировку нефти и нефтепродуктов и предложения для РЖД
30:50 Про цены на газ и ситуация с экспортом
37:20 Про взрыв в Махачкале
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