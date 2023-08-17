

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Донецком направлении подразделения группировки войск «Южная» в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю.

На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами.

Потери противника на данном направлении за сутки составили до 310-ти украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица Д-20.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю.

В течение суток отражены шесть атак штурмовых групп 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

За сутки уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходный миномет «Тюльпан», артиллерийская система М777, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино.

Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 175-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника и нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери противника составили до 195-ти украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера «Stryker», две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие «FH-70» производства Великобритании, а также две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения украинские подразделения потеряли до 30-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 138-ми районах.

▫️ В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов.



Средствами противовоздушной обороны перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Николаевка, Заря, Орлинское Донецкой Народной Республики, Мирное Запорожской области и Ольшана Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 459 самолетов, 246 вертолетов, 5805 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11349 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5918 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12289 единиц специальной военной автомобильной техники.