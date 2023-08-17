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Народный художник СССР Сергей Тимофеевич Коненков (1964)

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О Герое Социалистического Труда, лауреате Ленинской и Государственной премий СССР, народном художнике СССР Сергее Тимофеевиче Коненкове, связавшему в своем творчестве современность с богатыми традициями русской национальной культуры.

Центральное телевидение СССР 1964
Автор сценария – О. Боброва
Режиссер – Наталья Баринова
Текст читал – Нина Кондратова

#СергейКоненков #ДокументальныйФильм #скульптура

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ABn-CPHJ2zM
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