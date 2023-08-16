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«Север-Юг», глобальное противостояние Западу и перспективы партнерства России и Ирана (Маранди)

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Эксклюзивно для «Точки сборки». Более 40 лет Иран находится под санкциями Запада. При этом страна продолжает динамично развиваться и ищет новые опоры в своей внешней политике. О перспективах регионального сотрудничества России и Ирана, внешнеполитической стратегии Исламской республики, о том сколько стоит бензин в Иране, как западные санкции против России разрушают само устройство однополярного мира и многом другом в первом интервью на русском языке всемирно известного аналитика, профессора Тегеранского университета Мохаммеда Сеида Маранди (Иран) политологу Руслану Сафарову.


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#МохаммедСеидМаранди #РусланСафаров #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gc8EEn-F17s
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