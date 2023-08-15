

▫️ Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима.

▫️ Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб.



▫️ В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Запорожском, Купянском, Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ Потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».



▫️ На Купянском направлении активными и слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области.

▫️ Потери ВСУ составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Гвоздика», две самоходных гаубицы на колесном шасси «Zuzana-2» словацкого производства, орудие Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 230-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Акация», а также гаубица Д-20.



▫️ На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино Луганской Народной Республики и Веселое Донецкой Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение противнику в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

▫️ Кроме того, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ За сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 172-х районах.

▫️ Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики поражен пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности «SCALP-EG» производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган».

▫️ Также, за сутки уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск, Сватово Луганской Народной Республики, Волноваха, Горловка, Макеевка Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11315 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12246 единиц специальной военной автомобильной техники.