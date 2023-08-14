Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 14 августа 2023 г.)

32 2


▫️ Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак.

▫️ Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений «Западной» группировки войск успешно отражено шесть атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

▫️ Потери ВСУ на данном направлении составили до 65-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

▫️ На Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Респубики, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: «FH-70» производства Великобритании и «МСТА-Б».

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ В результате боев уничтожено до 240 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Cezar» французского производства.


▫️ На Запорожском направлении в течение суток подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Потери ВСУ составили более 50-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномет «Alacran» производства Испании.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 152-х районах.
 
▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожены двадцать восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Донецк, Горловка, Егоровка, Комсомольский, Володино Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области, Переможное, Пологи, Копани и Очереватое Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5736 беспилотных летательных аппаратов, 430 зенитных ракетных комплексов, 11291 танк и другие боевые бронированные машины, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5877 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12225 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/29257
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.)
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 25571 23773
    жора шапов час назад

      “Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.” (ИЗ ПОСТА) – давно уже не вижу поражения пусковых установок сей системы в сводках.

      Проблема ?

      • 6694 5080
        Игорьжора шапов 25 мин. назад

          Эти поражения ничего не меняют они как сбор грибов, собрали, дождик, снова собрали, переждали распутицу, снова собираем. бомбление мостов энергосистемы портов аналогично побомбили забыли, забили и т.д. Чтоб в этом режиме решить нужно два президентских срока, еще после Зе будем очередного комика свистать в незалежной.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru