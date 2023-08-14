

▫️ Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак.

▫️ Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.



▫️ На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений «Западной» группировки войск успешно отражено шесть атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

▫️ Потери ВСУ на данном направлении составили до 65-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.



▫️ На Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Респубики, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: «FH-70» производства Великобритании и «МСТА-Б».

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ В результате боев уничтожено до 240 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Cezar» французского производства.



▫️ На Запорожском направлении в течение суток подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Потери ВСУ составили более 50-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномет «Alacran» производства Испании.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 152-х районах.



▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожены двадцать восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Донецк, Горловка, Егоровка, Комсомольский, Володино Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области, Переможное, Пологи, Копани и Очереватое Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5736 беспилотных летательных аппаратов, 430 зенитных ракетных комплексов, 11291 танк и другие боевые бронированные машины, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5877 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12225 единиц специальной военной автомобильной техники.