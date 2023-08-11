

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

▫️ В ходе ведения активной обороны успешно отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

▫️ Потери противника составили свыше 165-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица «Krab» польского производства, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Белогоровка, Старомихайловка, Малоильиновка и Веселое Донецкой Народной Республики.

▫️ За сутки уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих, семь боевых машин пехоты, два пикапа, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, а также две гаубицы Д-20.



▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ Успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.



▫️ На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.



▫️ На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка и Кременная Луганской Народной Республики.

▫️ За сутки потери противника составили до 115-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139-ти районах.

▫️ В районе города Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда «HIMARS».

▫️ Кроме того, сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Лисичанск Луганской Народной Республики, Артемовск, Волноваха Донецкой Народной Республики, Орехов и Гуляйполе Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5654 беспилотных летательных аппарата, 429 зенитных ракетных комплексов, 11230 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5847 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12176 единиц специальной военной автомобильной техники.