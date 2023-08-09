

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение.

▫️ Профессиональными и слаженными действиями российских подразделений за сутки отражено шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики и урочища Маньковка Харьковской области.

▫️ Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области.

▫️ Потери противника составили до 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

▫️ За сутки уничтожено до 370-ти украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20.



▫️ На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск отражены три атаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ За сутки на данном направлении уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-20.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Потери противника составили до 180-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, два орудия «Гиацинт-Б», а также самоходная гаубица «Акация».



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие «Гиацинт-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132-х районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Лисичанск, Кременная Луганской Народной Республики, Ровнополь, Никольское и Орлинское Донецкой Народной Республики, Чумацкое Запорожской области и Алешки Херсонской области,



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5600 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11204 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5819 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12155 единиц специальной военной автомобильной техники.