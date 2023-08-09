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США задумали сбить Цены на Нефть для спасения Европы

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Экспортом техасской нефти США сбивают цены в Европе и Азии. Америка попытается сбить мировые цены на нефть. $100 за баррель? США хотели сбить цены на нефть Brent, но лишь ускорили их рост. Цены на нефть не дают США нарастить стратегические запасы. США оказались в тупике из-за изменения цен на нефть. Мировые цены на нефть идут вниз после выхода данных о запасах в США. Цены на нефть почти не изменились на фоне планов США пополнить стратегический нефтяной резерв.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W9hWc4IuMiI
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