О святом помощнике великомученике Пантелеимоне. Отец Андрей Ткачёв
В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Каналы отца Андрея на других ресурсах:
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
Уважаемые зрители! Если вы хотите добавить проповедь отца Андрея на свой канал, рекомендуем создать плейлист, куда вы можете добавить видео с канала автора, нажав крайнюю правую кнопку под видео “сохранить”. В данном случае, вам не придется скачивать видео и загружать снова. Последнее действие YouTube рассматривает как нарушение авторских прав, в следствии чего со временем Ваш канал может быть удален.
https://youtu.be/Zvc1cJPDBXI
Для,Понимания Вашего Развития.
Пусть и в Религиозном стиле Но,
Всё же….
Если, Павел есть, Желание можешь,как Тему Запостить.
Угу:
https://pandoraopen.ru/2017-11-14/ot-menya-eto-bylo/
https://pandoraopen.ru/2020-01-05/ot-menya-eto-bylo-2/
Не Видел но, Повторение тоже,не Плохо…..
Не,во Всем же,Десница”виноват”:-)
Открытие Ящика Пандоры тоже,Предполагает некую “гибель”))) Только,Чего в Человечестве?!
Могу на Этот Счёт “пофантазировать”))))))