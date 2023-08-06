

▫️ Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.



▫️ В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции, наносили поражение и отражали попытки наступательных действий противника на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.



▫️ На Купянском направлении штурмовыми отрядами «Западной» группировки войск продолжено улучшение тактического положения в своих зонах ответственности.

▫️ Успешно отражены восемь атак и контратак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также две гаубицы «Мста-Б».



▫️ На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Клещеевка, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ За сутки на данном направлении уничтожено до 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица «Krab» польского производства.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии в течение суток успешно отражены две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее населенного пункта Ковалевка Луганской Народной Республики и в районе Серебрянского лесничества.

▫️ Также, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское, Ямполь Донецкой Народной Республики, Петровское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Уничтожено до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».



▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Сторожевое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.

▫️ Потери противника на данном направлении составили до 150-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также артиллерийская система М777 производства США.



▫️ На Запорожском направлении действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии российской группировки войск за сутки отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ Также, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка, Работино и Новоандреевка Запорожской области.

▫️ В течение суток уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 136-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 145-ти районах.

▫️ В районе города Запорожье уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ.

▫️ Также на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.

▫️ Кроме того, сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Площанка, Рубежное, Нововодяное Луганской Народной Республики, Красная Гора, Лидиевка Донецкой Народной Республики, Терновое, Мирное Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5534 беспилотных летательных аппарата, 428 зенитных ракетных комплексов, 11143 танков и других боевых бронированных машин, 1143 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12098 единиц специальной военной автомобильной техники.

