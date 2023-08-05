Назло Путину: Англия начинает Бурить скважины в Северном Море
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил 100 новых скважин в Северном море полезны для климата. Геоэнергетика Инфо. Увеличение скважин по добыче нефти и газа соответствует плану Англии в достижении Зелёной Повестки. Премьер-министр Британии Риши Сунак сделал эпатажное заявление о выдаче новых лицензий на добычу углеводородов в Северном море. Риши Сунак считает, что производство энергии из нефти и газа внутри королевства в несколько раз сокращает выбросы, почему-то не вспомнив, что наибольший процент углерода попадает в атмосферу при сжигании топлива.
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#новости #великобритания #нефть #газ #политика #новостисегодня #европа #news #англия #британия #news #breakingnews #путин #putin