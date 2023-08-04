Запад ужаснётся: Саудиты готовят смену Стратегии Нефтяного Рынка
Саудовская Аравия негласно готовит полную смену стратегии на нефтяном рынке. Геоэнергетика Инфо. Россия и Саудовская Аравия продлят сокращения поставок и добычи нефти. Цены на нефть растут на новостях из Саудовской Аравии. Саудовская Аравия продлила сокращение добычи нефти. Согласно последнему докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики, недавние чрезвычайные сокращения производства нефти в Саудовской Аравии начинают сказываться на экономике ближневосточной монархии. Прогнозы роста ВВП Королевства на 2023 год были значительно снижены, и теперь ожидается, что он составит всего 1,9% по сравнению с ранее прогнозируемыми 3,1%.
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