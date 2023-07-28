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Профессия: разведчик

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О значении контрразведки в жизни страны.

Есть некоторые профессии, о которых мы, обычные люди, очень мало знаем. К таким профессиям относится разведка и контрразведка. Что это за профессия?
Кто работает в контрразведке, какой вклад вносят эти люди для безопасности нашей страны?
Что помогало в годы войны и помогает сейчас службам госбезопасности выявить и обезвредить врагов?

Участник: Дунаевский Виктор Прокофьевич – ветеран военной контрразведки КГБ СССР, генерал-майор в отставке, руководитель специальной группы 3 главного управления в зоне Чернобыльской катастрофы, почётный ветеран г. Москвы.

Ведущая: Елена Андреева.

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#профессия #разведчик #контрразведка #кгб #ссср #ЕленаАндреева #ВикторДунаевский
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JPaJf5lD3eQ
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30168 25614
    марина час назад

      достоверность информации, доставляемой финконтролю спецслужбистами для глобальных решений. То, что качество оной прямо зависит от количества “поставщиков” (которых только в Штатах больше, чем енотов), в общем-то миф.

      (Был в СССР горький прецедент с Афганистаном, когда решения на Политбюро принимались по докладам трёх линий: мидовцев, чекистов и грушников.
      Только ведь беда была в том, что КГБ работало с “Хальком, ГРУ с “Парчаком” — обе группировки просоветские, но непримиримые — а МИД вообще ситуацией не владел, сидел на растяжке… Кончилось так, как кончилось).

      по Афгану решающим фактором был общий с силовыми ведомствами интерес партийных функционеров из аппарата ЦК, получившие в Кабуле валютную кормушку наравне с внешнеторговыми фирмами других ведомств. Поэтому по всем линиям шла тенденциозная информацию в пользу расширения присутствия под любым предлогом, а суверенная позиция Амина трактовалась как проамериканская. Притом что американцы как раз наоборот как могли подыгрывали и втягивали советских к ловушку.
      П.С. все ,все участники процесса -живые люди ,со своими кровными интересами .А интересы очень и очень разные..и никто не витает в воздухе ,а хотят ДЕНЕГ

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