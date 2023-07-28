Надежды оказались несостоятельны
Интересное с американского форума ветеранов.
Мой знакомый неравнодушный американский журналист (https://t.me/ramzayiegokomanda/3190) продолжает информировать.\
Владислав, привет!
Все с того же форума ветеранов West Point Academy, мой братишка вытащил письмо одного из "форуманчан", которое тот по ошибке выложил в открытый доступ, но потом спохватился и потёр. Ну, очень интересное!
"…"Ivy" вернулся две недели назад из Киева. В прошлый weekend мы отлично провели время на моем ранчо в Колорадо. Он много рассказывал о своей командировке и о войне с русскими. Сейчас он пишет "аналитикл репорт" для "Армии". Я делал пометки и хочу с тобой поделиться. Это взгляд нашего парня изнутри этого концерта. Начну сразу с того, что "Ivy" настроен весьма критично. Полгода, проведенные им в украинском генеральном штабе, сделали его пессимистом. По его словам, перспективы этой войны с русскими самые негативные. Без вступления в войну Блока украинцы едва ли протянут ещё год. Надежды на успешное наступление, в ходе которого украинцы нанесут русским серьёзное военное поражение оказались несостоятельны. Наступление завязло в полосе русского обеспечения, и уже пять недель украинцы не могут прорваться даже через первую линию русской обороны. При этом, потери в людях и технике очень большие. Фактически, сил для глубокого прорыва у них уже не осталось. Боеспособность их бригад низкая.
Вообще, украинцы сильно изменились. Если год назад нас воспринимали с огромным энтузиазмом и наша военная помощь их воодушевляла, то сегодня отношение к нам стало холодным и прагматично - потребительским. Единственное, что мы теперь слышим это: "Дайте нам "АТАКАМС", дайте F-16, дайте нам много "Абрамсов", дайте нам снаряды! " Помощь наших советников украинцы воспринимают откровенно критично. Наши программы обучения считают устаревшими и не эффективными. Доходит до того, что, на замечания советников они огрызаются фразами: "Сначала идите повоюйте с русскими, а потом будете нас учить!"
При этом, уровень обученности войск постоянно снижается. Даже самые лучшие украинские бригады, которые год назад воевали успешно и были полны решимости разгромить русских, сегодня мало чем отличаются от обычных пехотных бригад, которые почти не имеют тяжелого вооружения и укомплектованы всяким сбродом, который украинские военкоматы буквально хватают на улице, как во времена столетней войны в Европе. Причина - огромные потери, понесенные украинцами за эти месяцы. Большинство, воюющих с прошлой весны, бригад потеряли от половины до двух третей своего личного состава, а некоторые уже дважды сменили свой боевой состав. В итоге, у этих бригад постоянным остаётся только командование и боевое управление, которые сами в бои не вступают и лишь управляют боевыми действиями из хорошо защищенных командных пунктов. Это привело к тому, что командование бригад утратило чувство ответственности за своих солдат и рассматривает их исключительно как расходный материал для выполнения той или иной задачи. И это только усиливает потери.
Второй фактор провоцирующий потери - требование командования беречь технику. Военной промышленности у них нет и все поставки бронетехники и артиллерии идут только от нас. Ритмичности в этих поставках нет. А часть вооружения вообще компенсируется слабо. Особенно танки, БМП и САУ. У нас их тоже на складах практически нет! И потому украинское командование отдало приказ прекратить использование на поле боя тяжелой бронетехники до прорыва русской обороны и перейти к тактике атак мелкими пехотными подразделениями, считая, что так они измотают русских и вынудят их под давлением непрерывных атак оттягивать свои силы. Если первые две недели такая тактика позволила ВСУ немного продвинуться, то теперь русские к ней приспособились и, подпуская украинцев поближе, просто уничтожают их минометным и пулемётным огнем, сами переходят в контратаки и на плечах убегающих врываются на их позиции и занимают их.
Общее настроение в украинских штабах - уныние и озлобленность. Если прошлой осенью в глазах украинских генералов горел огонь решимости, они разрабатывали планы будущих ударов и спорили о том, как правильно штурмовать Перекоп и Севастополь, то теперь дни начинаются с докладов об отсутствии продвижения атакующих батальонов, потерях техники и оставшихся запасах снарядов. И лица у тех же людей, кто осенью планировал штурмовать Севастополь, имеют печать безнадёжности. В откровенных разговорах многие украинские старшие офицеры теперь всё чаще признаются, что не видят никаких перспектив успешного завершения войны. Единственная надежда, которая, как ни странно, но есть у многих из них, это надежда на прямое вмешательство нас в эту войну. Но, опять же, многие тут же добавляют, что эта надежда это как вера в Санта Клауса.
Отдельно надо сказать, что, как любая неудача, нынешнее неудачное наступление, углубило конфликт в украинском военном руководстве. Главком Залужный и командующий сухопутными войсками Сырский откровенно не выносят друг друга и даже избегают появляться вместе на одних совещаниях. Залужный, вернувшийся в строй после тяжелого ранения, обвиняет Сырского в беспринципности, в том, что он согласился начать наступление, хотя ВСУ ещё не были к нему готовы. Но едва ли в этом вина Сырского. Наступать - было категорическое требования "маршала Джи" (видимо, речь идет о помощнике Байдена Салливане, фактически курирующем ведение войны против России) и Зеленский его многократно ретранслировал на всех совещаниях с военными. Залужному просто "повезло" не быть в это время у руля. Углубляет всё это и наш конфликт Милли и Остина, которые точно так же не выносят друг друга и потому действуют в диссонанс. Если бы между ними было согласие и понимание, едва ли эта авантюра с наступлением вообще началась бы…"
(с) Влад Шурыгин
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Написано было судя по всему до начала наступления ВСУ 26 июля в Запорожской области.