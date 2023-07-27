Часть 14. Смута в России. Первая серия/ Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
Новая серия видеоцикла «История России: главное». В этом выпуске Кирилл Назаренко рассказывает о хронологических рамках, причинах и начальных событиях периода, именуемого в отечественной истории как Смута.
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