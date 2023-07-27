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Бензин пересекает красные линии

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Торговля нефтью и рост внутренних цен на бензин – в фокусе обсуждений главного редактора портала «Нефть и капитал» Владимира Бобылёва и Бориса Марцинкевича. На рынке нефти повышенная волатильность. Несмотря на достигнутые договоренности в рамках ОПЕК+ о снижении добычи, цена нефти не растет. Все пытаются просчитать мировую экономику, но у международных экспертов, агентств и корпораций нет единства в этих оценках из-за совокупности различных процессов, влияющих на цену. При этом происходит рост цен на бензин в России. Наши спикеры разбираются в ситуации.

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#ВладимирБобылёв #БорисМарцинкевич #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yw1RbXp3SS0
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