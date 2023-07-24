Нефтяная эскалация: США больше НЕ БУДУТ Продавать Нефть в Китай
США больше не будут продавать нефть Китаю. Геоэнергетика Инфо. В США собираются запретить поставки нефти Китаю. Палата представителей США запретила продавать Китаю. Сенаторы США поддержали запрет на продажу нефти Китаю. Палата представителей США одобрила запрет на продажу нефти Китаю из резервов. США больше не будут поставлять Нефть в Китай
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