Наш сад. Все о луке (1981)
Специалист-овощевод В.Д.Мухин рассказывает о многочисленных сортах лука, его выращивании, подробно останавливается на сортах: шнит лук, слизун, душистый лук, многоярусный лук
Наш сад
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1981 г.
#НашСад #лук
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1