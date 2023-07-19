Санду готовит рейдерский Захват Газпрома | Геоэнергетика Инфо
Власти Молдовы хотят полностью разорвать отношения с Газпромом. Геоэнергетика инфо. Молдавия завершила аудит долга перед Газпромом. Молдавия завершила аудит долга Молдовагаз перед Газпром. Молдавия закупает на зиму газ из США. Газпром мешает выделению из “Молдовагаза” газотранспортной компании. Молдавское правительство одобрило поправки в закон, обязывающие российскую сторону к осени текущего года передать газотранспортную систему «независимому оператору» до 10 сентября.
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