

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Калиново, Берестовое, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Котляровка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ На Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток успешно отражены двенадцать атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Ступочки, Константиновка и Красное Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ. В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

▫️ В ходе боевых действий потери противника на данном направлении составили до 400 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы «МСТА-Б», а также орудия Д-20 и Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Макеевка Луганской Народной Республики. Также, в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данном направлении уничтожено до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также две гаубицы Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. В районах населенных пунктов Владимировка и Урожайное Донецкой Народной Республики отражены три атака противника.



▫️ На Запорожском направлении слаженными действиями российских подразделений отражены три атаки противника в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области. В районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Успеновка Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше двухсот военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица «МСТА-Б», а также пушка Д-44.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 50-ти украинских военнослужащих, четыре пикапа, две гаубицы «МСТА-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98-ми районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 43 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка, Жовтневое Харьковской области, Новодружеск, Берестовое, Залиман Луганской Народной Республики, Красная Гора, Подгородное Донецкой Народной Республики, Новогоровка, Работино, Гуляйполе, Мирное Запорожской области и Геройское Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 455 самолетов, 242 вертолета, 5090 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10740 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5504 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11735 единиц специальной военной автомобильной техники.