

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.



▫️ На Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены семнадцать атак противника в районах населенных пунктов Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ В ходе боевых действий потери противника составили до 315-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Д-30».



▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ В районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики отражены две атаки противника.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Д-20».

▫️ Также в районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны.



▫️ На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка и Ровнополь Донецкой Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

▫️ Также, в районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ На Запорожском направлении в результате грамотных действий российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

▫️ Потери противника на данных направлениях составили до 210-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы «Д-30» и одна «Д-20».

▫️ Также, в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны.



▫️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск и Молчаново Харьковской области.

▫️ Потери противника составили до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Д-20», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93-х районах.

▫️ В районах населенных пунктов Ямполь Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Новосоленое Запорожской области поражены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

▫️ Кроме того, уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Залиман, Пшеничное, Кременная Луганской Народной Республики, Ключевое Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 5015 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10711 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11678 единиц специальной военной автомобильной техники.