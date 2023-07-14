Сценарии развития военной ситуации вокруг России. Александр Артамонов
В студии доктор социальных наук Франции и Ватикана, военный эксперт Александр Артамонов.
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#ДеньТВ #артамонов
Забеспокоились что в России появились ЧВК. А то что на Украине воюют ЧВК разных стран так это не обсуждается. ЧВК не попадают под военные нормы и правила по обращению с пленными и прочие военные преступления. Но тогда и то что делают ЧВК не попадает тоже. В чем суть переживаний. ЧВК это не смерш. ЧВК могут перекупить любой желающий. А смерш это уже честь долг гордость .
А автор перешел плавно от СМЕРШ-названия к помойке Франции и курорте для женщин. Это не делает чести автору.
Скажите мне а 9129 это твердый или гвидон ?