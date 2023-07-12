Атомный стройотряд
Время атомных новостей с главным редактором портала Атомная энергия 2.0 Павлом Яковлевым и Борисом Марцинкевичем
00:00 Вступление
01:05 стройотряды и стройплощадки от Росатома в России и за рубежом
05:44 Росатом на ВДНХ
06:40 конференция молодых специалистов атомной отрасли и игра “Найди бюрократа”
08:50 питерская ядерная молодежь
10:10 соглашение по месторождению лития в Боливии и производство радиофармпрепаратов
14:00 проблема утилизации радиоактивного графита и помощь Литвы
18:00 встроенная система демонтажа реакторов
19:33 заливка бетона на строительстве АЭС в Венгрии, АЭС в Египте
20:50 планы по загрузке топливом АЭС в Бангладеш и учебно-тренировочный центр
23:50 наукоград в Обнинске, обучение в Волгодонске и работа с иностранными студентами
26:30 сотрудничество Венгрии с Росатомом
29:20 новый бетонный завод в Северске для Росатома
30:15 испытание сборок мокс-топлива на МБИР для ВВЭР
33:40 ядерные амбассадоры
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#ПавелЯковлев #БорисМарцинкевич #ТочкаСборки