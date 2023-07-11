Водородная “бомба” Байдена уничтожит энергетику Европы
Газ больше НЕ НУЖЕН: США дадут Европе “Водородную Бомбу”. Геоэнергетика Инфо
ЕС вкладывает миллиарды в превращение в сверхдержаву зеленой энергетики. Однако принятый в Вашингтоне закон о снижении инфляции означает, что именно США пожинают плоды. Европейские лидеры выделили десятки миллиардов долларов на стимулирование производства водорода – экологически чистого топлива, которое, как утверждают его сторонники, позволит создать новые рабочие места и поможет бороться с изменением климата. Но теперь многие из этих рабочих мест будут созданы в США. Подробнее расскажет Александр Фролов. Приятного просмотра!
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