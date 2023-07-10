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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 10 июля 2023 г.)

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▫️ В течение прошедших суток вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

▫️ На Донецком направлении грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Невельское, Водяное и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

▫️ В ходе боевых действий уничтожено до 275-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк и четыре автомобиля.

▫️ Также, в районе города Торецк Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и артиллерии, нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики.

▫️ Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики.

▫️ За сутки уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

▫️ На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики и Работино Запорожской области.

▫️ В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ На Запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области.

▫️ Потери противника на данных направлениях составили до 150-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

▫️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Лиман Первый, Першотравневое и Синьковка Харьковской области.

▫️ Успешно отражены атаки противника и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника составили более 65-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах.

▫️ В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Также, в районах городов Николаев и Краматорск уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять выпущенных ВСУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200.

▫️ Кроме того, уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Хлеборобное Запорожской области, Горловка, Марьинка ДНР, Новокраснянка и Сватово ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 453 самолета, 241 вертолет, 4956 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10615 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5399 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11565 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/28239
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