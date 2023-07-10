Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Молодец Хорошо сказал. Голосование и утверждение нарушены. К власти пришли нелучшие. Но в данном конкретном случае имеется ввиду под словом власть – это распределение нажитого. И сейчас решает администрация президента. Клин вышибается клином. Не будем им мешать. Или я не прав ?
[2]К-предыдущему…
…”Так-давно-не-БЫЛО…И-вот–ОППЯТЬ”…
СТАЛИ Комментарии ТУТ – ПРОПАДАТЬ…
ЧЕМ-же НЕДОВОЛЬНА – Полит-ЦЕНЗУРНАЯ “рать”…
* На Зоконное=ВЕЖЛИВОЕ ОБРАЩЕНИЕ к “брахману”,
“О–чём-ТУТ-незьзя-писать-КРИТИКОВАТЬ”,
“Он”,ПО_КАКОЙто “причине” НЕ-соизволил…Ответ ВСЕМ дать…
:-(и вот…ОППять – “Заныкан”(Пропал)МОЙ комментарий,
:-(ну И…”не-так” было ТАМ – КАК “пропажу” понять…
_Там ЧТО-то было “не-то”? Пусть так – согласен…
Но ЧЕМ Конкретно – ТОТ комментарий “опасен”,,, :-)
“зашхерилась” Полит-ЦЕНЗУРА – НЕ-чего сказать…
так ЦУ чьИХ…выполняет – Полит-ЦЕНЗУРНАЯ “рать”…??? :-(
*** Кто КУРАТОР у “брахмана” – Имеем Право – Вопрос Задать…! :-)
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С уважением…Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 10__7__23.
Я тоже,Попросил Тебя Дать Ответ!
Ты Проигнорировал!
Твои “прокламации” Пусты!
Ибо в Диалоги Ты Не Входишь.
Одни Претензии))))
За Всё Отвечать Надо!
Ты Готов Отвечать За Сказанное!?!?