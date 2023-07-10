Главная » Видео, История

“Стыдно перед памятью павших”. Е.Ю.Спицын на канале Красная история в программе “Прямой эфир

86 3

Опубликовано на канале Красная история 6 июля 2023 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vQggHhCrido
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Почему мы просто обязаны праздновать День Победы?!
Праздничные парады
Утомлённые солнцем 2: Цитадель - Продолжение провала
УНИЧТОЖЕНИЕ ДЕЛЬФИНОВ
Динозавры жили тысячу лет назад
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 11129 8489
    чужой сегодня в 09:10

      Молодец Хорошо сказал. Голосование и утверждение нарушены. К власти пришли нелучшие. Но в данном конкретном случае имеется ввиду под словом власть – это распределение нажитого. И сейчас решает администрация президента. Клин вышибается клином. Не будем им мешать. Или я не прав ?

    • 1387 1091
      Valeriy Bondarik три часа назад

        [2]К-предыдущему…

        …”Так-давно-не-БЫЛО…И-вот–ОППЯТЬ”…
        СТАЛИ Комментарии ТУТ – ПРОПАДАТЬ…
        ЧЕМ-же НЕДОВОЛЬНА – Полит-ЦЕНЗУРНАЯ “рать”…
        * На Зоконное=ВЕЖЛИВОЕ ОБРАЩЕНИЕ к “брахману”,
        “О–чём-ТУТ-незьзя-писать-КРИТИКОВАТЬ”,
        “Он”,ПО_КАКОЙто “причине” НЕ-соизволил…Ответ ВСЕМ дать…
        :-(и вот…ОППять – “Заныкан”(Пропал)МОЙ комментарий,
        :-(ну И…”не-так” было ТАМ – КАК “пропажу” понять…

        _Там ЧТО-то было “не-то”? Пусть так – согласен…
        Но ЧЕМ Конкретно – ТОТ комментарий “опасен”,,, :-)
        “зашхерилась” Полит-ЦЕНЗУРА – НЕ-чего сказать…
        так ЦУ чьИХ…выполняет – Полит-ЦЕНЗУРНАЯ “рать”…??? :-(
        *** Кто КУРАТОР у “брахмана” – Имеем Право – Вопрос Задать…! :-)
        _ _ _ _ _ _ _
        С уважением…Валерий Бондарик.
        г. Эдмонтон. Канада. 10__7__23.

        • 3445 2276
          VoyagerValeriy Bondarik три часа назад

            Я тоже,Попросил Тебя Дать Ответ!
            Ты Проигнорировал!
            Твои “прокламации” Пусты!
            Ибо в Диалоги Ты Не Входишь.
            Одни Претензии))))
            За Всё Отвечать Надо!
            Ты Готов Отвечать За Сказанное!?!?

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru