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Отказ от наличных, налог для богатых москвичей и единая школьная программа уже с 1 сентября

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О событиях последнего времени говорим с аналитиком, депутатом Госдумы, членом комитета по просвещению Анатолием Вассерманом. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2H_QqwgHMrM
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