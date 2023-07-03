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Сможет ли Белград устоять, и кто его новые союзники? Наталья Ерëмина

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Смогут ли сербы, как народ, сохранить себя в эпоху больших перемен на европейском пространстве. Говорит доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Ерёмина. Ведущий – Сергей Зотов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jy0BZVerdwI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29831 25293
    марина четыре минуты назад

      Лучше подумать про нашу страну и её молодежь..В Питере празднуют ФЕСТ ВК,который курирует сын Кириенко -Владимир ..И как??? СВО – это всего лишь операция в рамках большой гибридной войны против России. Иноагент Моргенштерн на экране фестиваля VK-fest, соцсети ВКонтакте, которую курирует сын Кириенко, в культурной столице России – это сродни сдаче русского города Херсон и опять главный вопрос: а хотят ли чиновники победы России?”, а ведь он обьявлен иноагентом этот наркоша и матерщинник.Кто его певцом обозвал?Какой то мор пошел этим летом -одни на войне ,другие сатанеют в городах..В Москву на это шоу приглашен гомосек Пирожков/Ревва ,хохол и развратник..Не хватает Лободы.Выделены десятки млн руб бюджета -успешная соцсеть же..

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