Военный эксперт Шурыгин озвучил главную проблему ВС РФ
«Мы подготовили армию, которая не соответствует той войне, которая началась. Мы готовили армию так, как если бы мы были членами НАТО, у нас были бы американские друзья, и мы где-то собрались гонять папуасов. Наша армия прекрасно отработала в Сирии, но чем нам пригодился сирийский опыт? Да ничем, как сейчас выясняется. Теперь нам надо переходить на нормальную, большую, советского образца армию, разворачивать ее минимум до двух миллионов, а для этого нужно время». Рассказывает военный публицист, обозреватель газеты «Завтра», член редколлегии АПН.ру, постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин. С гостем беседует Дмитрий Перетолчин.
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