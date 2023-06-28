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В США заявили об “успехе” Потолка Цена на Нефть из РФ. Но есть нюанс

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Минфин США доволен Потолком Цены на Нефть из РФ. Геоэнергетика Инфо
Ограничения на экспорт нефти из России успешно работают и тому есть убедительные доказательства, заявил в выступлении в Центре новой американской безопасности (CNAS) в Вашингтоне заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Россия из-за потолка цен на нефть продает ее с дисконтом в 25% по отношению к другим мировым ценам и вынуждена вкладываться в собственную систему обслуживания экспорта нефти из-за санкций, сказал замглавы Минфина

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4yazKaOcISE
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