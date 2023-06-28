В США заявили об “успехе” Потолка Цена на Нефть из РФ. Но есть нюанс
Минфин США доволен Потолком Цены на Нефть из РФ. Геоэнергетика Инфо
Ограничения на экспорт нефти из России успешно работают и тому есть убедительные доказательства, заявил в выступлении в Центре новой американской безопасности (CNAS) в Вашингтоне заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Россия из-за потолка цен на нефть продает ее с дисконтом в 25% по отношению к другим мировым ценам и вынуждена вкладываться в собственную систему обслуживания экспорта нефти из-за санкций, сказал замглавы Минфина
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