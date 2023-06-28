Прогноз рынков, или Риски случайных блужданий
Можно ли найти волшебную модель рынка? «Свободный рынок стремится к состоянию эффективного… У эффективного рынка нет памяти… Внутри замкнутой системы есть свои законы и их можно изучить, но формулы внутреннего содержания системы не описывают поведение на границах и тем более не знают поведения за границами системы. Если не знать время и характер внешнего воздействия, то невозможно сделать даже краткосрочный прогноз… В этот момент можно потерять всё. История многих инвестиционных фондов об этом свидетельствует…» О скрытых и явных опасностях игр на бирже и на рынке криптовалют рассказывают кибердед Андрей Масалович и IT-эксперт Валентин Каськов.
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