Дети и “Мосты в Будущее”
ПРИГЛАШАЕМ В СЕРДЕЧНУЮ АТМОСФЕРУ *СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА «СОКОЛ»*
центр-сокол.рф
https://t.me/sokolpsebay
https://m.vk.com/sokolpsebay
Оценить атмосферу в «СОКОЛ» поможет минутное видео:
https://m.youtube.com/watch?v=b7EsP44jFtw
По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
✔️+7 994 403-02-36 Алёна (бронирование)
✔️+7 950 848-14-07 (what’s app) Надежда
*СОКОЛ-ДАР*
Благотворительный проект при поддержке Фонда возрождения и развития образования «Мосты в будущее» для детей Донбасса, участников СВО и носителей русского языка за рубежом
https://sokol-dar.ru
https://m.vk.com/sokol_dar
✔️https://t.me/sokolpsebay
✔️по вопросам участия и поддержи проекта +79168527587 (WhatsApp, Telegram) Анна