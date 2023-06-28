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Дети и “Мосты в Будущее”

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ПРИГЛАШАЕМ В СЕРДЕЧНУЮ АТМОСФЕРУ *СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА «СОКОЛ»*

центр-сокол.рф
https://t.me/sokolpsebay
https://m.vk.com/sokolpsebay
Оценить атмосферу в «СОКОЛ» поможет минутное видео:
https://m.youtube.com/watch?v=b7EsP44jFtw

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
✔️+7 994 403-02-36 Алёна (бронирование)
✔️+7 950 848-14-07 (what’s app) Надежда

*СОКОЛ-ДАР*
Благотворительный проект при поддержке Фонда возрождения и развития образования «Мосты в будущее» для детей Донбасса, участников СВО и носителей русского языка за рубежом
https://sokol-dar.ru
https://m.vk.com/sokol_dar
✔️https://t.me/sokolpsebay
✔️по вопросам участия и поддержи проекта +79168527587 (WhatsApp, Telegram) Анна
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vur2O3gOaHU
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