Газовая кабала: Германия поменяла российский газ на СПГ из США
Германия подписала соглашение на поставки СПГ из США. Геоэнергетика Инфо. Германия подписала газовый контракт на поставки СПГ из США для снижения зависимости от России. Германия поменяла российский газ на американский СПГ. Германия договорилась с США о долгосрочных поставках газа
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