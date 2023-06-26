Александр Новиков – “Сергей Есенин”
Александр Новиков
Сергей Есенин
концерт в Московском Театре Эстрады 1997 г.
1. Интродукция Интродукция
2. Пускай ты выпита другим…
3. Годы молодые…
4. Может поздно…
5. Батум
6. Папиросники
7. Пой же, пой
8. Все живое особой метой
9. Сыпь, гармоника!
10. Ты прохладой меня не мучай…
11. Снова пьют здесь, дерутся и плачут…
12. Записки
13. Симфония двора
14. Чайная роза
15. Воробьи
16. Каторжанские байки
17. Полудурок
18. Друг мой Колька
19. На Восточной улице
20. Это не лето
21. Белый голубь
22. Побрякушка
23. Похороны Абрама
24. Вано, прочти…
25. Женщина ушла
26. Когда мне было 20 лет
27. Золотая рыба
28. Безработный музыкант
29. Уличная красотка
30. Шансоньетка
31. Представление участников концерта
32. С красавицей в обнимку
Спасибо.